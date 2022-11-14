Боррель: Россия совершила ошибку, введя ответные санкции против Евросоюза

Глава евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что Москва не должна была вводить контрсанкции в ответ на ограничительные меры Брюсселя.

Днём 14 ноября лидер отдела евродипломатии при Европейском союзе Жозеп Боррель публично заявил, что все государства, против который ЕС ранее вводил односторонние пакеты санкций, позднее принимали ответные меры в отношении Евросоюза.

По мнению Борреля, контрсанкции попавших под ограничительные рестрикции стран в адрес официального Брюсселя являются большой ошибкой, поскольку ещё сильнее навредят экономикам государств, на которых оказывает давление ЕС. Жозеп Боррель уверен, что ответные санкции России также являются ошибкой.