МВД Турции: Анкара не принимает соболезнования США после теракта в Стамбуле
Пресс-служба МВД Турции утверждает, что правительство страны отказывается принимать соболезнования Соединённых Штатов.
Днём понедельника турецкое Министерство иностранных дел опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что агенты ведомства задержали главную подозреваемую в совершении теракта в Стамбуле, отметив, что она сотрудничала с "Рабочей партией Курдистана" и собиралась уехать в Грецию после совершения преступления.
Также в МВД Турции отметили, что Анкара не станет принимать слова соболезнований от властей США, поскольку турецкое правительство знает, кто стоит за терактом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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