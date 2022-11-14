МВД Турции: Анкара не принимает соболезнования США после теракта в Стамбуле

Пресс-служба МВД Турции утверждает, что правительство страны отказывается принимать соболезнования Соединённых Штатов.

Днём понедельника турецкое Министерство иностранных дел опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что агенты ведомства задержали главную подозреваемую в совершении теракта в Стамбуле, отметив, что она сотрудничала с "Рабочей партией Курдистана" и собиралась уехать в Грецию после совершения преступления.

Также в МВД Турции отметили, что Анкара не станет принимать слова соболезнований от властей США, поскольку турецкое правительство знает, кто стоит за терактом.