Глава МВД Турции Сойлу не принял соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу не принял соболезнования посольства США, намекнув на причастность Вашингтона к теракту в Стамбуле.
14 ноября глава Министерства внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу отверг соболезнования американского посольства в связи с терактом на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула.
Сойлу подчеркнул, что МВД Турции знает, где координировалось нападение и заявил о том, что данный теракт в Стамбуле был посланием, ввиду чего не принял соболезнования посольства США.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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