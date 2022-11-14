Глава МВД Турции Сойлу не принял соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу не принял соболезнования посольства США, намекнув на причастность Вашингтона к теракту в Стамбуле.

14 ноября глава Министерства внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу отверг соболезнования американского посольства в связи с терактом на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула.

Сойлу подчеркнул, что МВД Турции знает, где координировалось нападение и заявил о том, что данный теракт в Стамбуле был посланием, ввиду чего не принял соболезнования посольства США.