Reuters: президент Украины Зеленский посетил Херсон и поблагодарил НАТО за помощь
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсон после перемещения ВС РФ на левый берег Днепра и поблагодарил союзников за помощь.
В понедельник, 14 ноября 2022 года, международное новостное агентство Reuters, со ссылкой на неназванный источник, сообщило о визите действующего президента Украины в Херсон после перемещения ВС РФ на левобережную часть Днепра.
Отмечается, что во время посещения административного центра Херсонской области Зеленский выразил свою благодарность блоку НАТО и другим союзникам киевского режима за оказанную военную помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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