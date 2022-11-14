Захарова: Министр иностранных дел РФ Лавров находится в добром здравии
Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в добром здравии.
14 ноября РИА Новости сообщили, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком сообщения о госпитализации Лаврова на Бали и опубликовала в своем Telegram-канале видео , где Министр иностранных дел России сообщил, что находится в отеле и готовится к саммиту.
Ранее в разных зарубежных средствах массовой информации распространили информацию о том, что якобы Сергей Лавров доставлен в больницу после прибытия на саммит G20 на Бали.
Опубликовано: Елена Калиновская
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