Захарова: Министр иностранных дел РФ Лавров находится в добром здравии

Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в добром здравии.

14 ноября РИА Новости сообщили, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком сообщения о госпитализации Лаврова на Бали и опубликовала в своем Telegram-канале видео , где Министр иностранных дел России сообщил, что находится в отеле и готовится к саммиту.

Ранее в разных зарубежных средствах массовой информации распространили информацию о том, что якобы Сергей Лавров доставлен в больницу после прибытия на саммит G20 на Бали.