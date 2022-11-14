Лавров опроверг слухи о своей госпитализации, посоветовав СМИ писать правду
Глава МИД России Сергей Лавров опубликовал видеозапись, на которой видно, что он не находится в больнице.
14 ноября журналисты Индонезии со ссылкой на местное правительство сообщили о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров был доставлен в больницу после приезда на Бали для участия в саммите "Большой двадцатки".
Позднее новость опровергла сотрудница МИД РФ Мария Захарова, обнародовав видеозапись, на которой Лавров сидит в кресле на балконе отеля в Индонезии, утверждая о том, что он не был госпитализирован. Также Сергей Лавров обратился к западным СМИ, посоветовав им писать больше достоверной информации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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