Глава МИД РФ Лавров призвал западные СМИ писать правду почаще

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал западные СМИ писать правду почаще на фоне сообщений о якобы его госпитализации на Бали.

14 ноября глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал информацию американского Bloomberg о якобы его госпитализации на индонезийском острове Бали.

Лавров заявил, что находится в отеле и готовится к предстоящему саммиту «Большой двадцатки», отметив факт того, что некоторые зарубежные издания на протяжении уже 10 лет пишут про президента России Владимира Путина, что он заболел.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что «западным журналистам желаю быть всё-таки почестнее, чем они есть, писать правду почаще».