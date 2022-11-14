Зеленский заявил о готовности Украины к миру с Россией во время поездки в Херсон

Владимир Зеленский утверждает, что население и правительство Украины уже готово к миру с Россией.

Днём понедельника американский телеканал Reuters сообщил, что Владимир Зеленский впервые побывал в Херсоне после вывода российского военного контингента из города на левый берег реки Днепр. Во время посещения Херсона Зеленский публично заявил, что в настоящий момент Украина уже готова к миру с Россией.

Примечательно, что накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также сообщил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, однако назвал их невозможными из-за решения Владимира Зеленского отказаться от них.