Зеленский заявил о готовности Украины к миру с Россией во время поездки в Херсон
Владимир Зеленский утверждает, что население и правительство Украины уже готово к миру с Россией.
Днём понедельника американский телеканал Reuters сообщил, что Владимир Зеленский впервые побывал в Херсоне после вывода российского военного контингента из города на левый берег реки Днепр. Во время посещения Херсона Зеленский публично заявил, что в настоящий момент Украина уже готова к миру с Россией.
Примечательно, что накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также сообщил о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом, однако назвал их невозможными из-за решения Владимира Зеленского отказаться от них.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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