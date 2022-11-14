МВД Турции: теракт в Стамбуле совершила сирийка, связанная с РПК
Теракт в Турции совершила гражданка Сирии связанная с Рабочей партией Курдистана.
14 ноября РИА Новости сообщили, что на сайте министерства внутренних дел Турции появилась информация о том, что теракт на центральной улице Стамбула совершила гражданка Сирии Ахлам Альбашир, которая на допросе призналась, что является членом Рабочей партии Курдистана.
В сообщении правоохранительных органах Стамбула говорится, что гражданку Сирии задержали в результате изучения материалов с 1,2 тысячи камер видеонаблюдения, также в ходе оперативных мероприятий были задержаны еще 46 подозреваемых.
Ранее президент Турции Эрдоган заверил, что все виновные в инциденте на улице Истикляль будут найдены и понесут заслуженное наказание.
Опубликовано: Елена Калиновская