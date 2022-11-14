Президент Украины Владимир Зеленский посетил официальную церемонию поднятия флага Украины в Херсоне после вывода ВС РФ из города.

14 ноября украинское интернет-издание «Страна.ua», со ссылкой на Офис президента Украины, сообщило о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего визита в Херсон принял участие в официальной церемонии поднятия флага Украины после перемещения российских войск на левый берег Днепра.

Помимо прочего Зеленский провёл пресс-конференцию в Херсоне, заявив журналистам о том, что «нужно поддерживать херсонцев, чтобы они чувствовали, что мы не только говорим, не только обещаем, а мы реально возвращаемся, реально поднимаем наш флаг».