ВС РФ отразили атаку двух мотопехотных рот и иностранных наёмников ВСУ в Чернопоповке

В Минобороны РФ заявили, что российские военные отразили атаку двух мотопехотных рот ВСУ на Красно-Лиманском участке фронта.

14 ноября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков ви ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки спецоперации служащие Вооружённых сил Украины предприняли попытку перейти в атаку силами двух мотопехотных рот и иностранных наёмников ВСУ на Красно-Лиманском направлении, которая была успешно отражены солдатами ВС РФ.

Конашенков уточнил, что в результате безуспешной попытки атаковать позиции российской армии в районе села Чернопоповка ЛНР потери ВСУ составили до девяноста украинских бойцов и наёмников убитыми и ранеными, а также пять боевых бронированных машин и шесть пикапов.