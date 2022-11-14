МО РФ: российские военные полностью освободили Павловку в ДНР

Минобороны обороны России сообщило, что российские силы полностью освободили Павловку в ДНР.

14 ноября РИА новости сообщили, что официальном сайте Министерства обороны России появилось сообщение о том, что в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики.

На прошлой неделе врио главы ДНР Пушилин сообщал, что на тот момент союзные силы освободили населенный пункт на 90 процентов, при этом он отметил, что выбить украинские войска из Павловки необходимо для дальнейшего продвижения и освобождения Угледара.