Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Павловки в ДНР
2022-11-14 15:17
Российские войска полностью заняли населенный пункт Павловка на территории ДНР.
Российское оборонное ведомство во время брифинга 14 ноября сообщило о ходе боев в районе Донецкой народной республики.
По заявлению Министерства обороны, в ходе боев российскими подразделениями был полностью взят под контроль населенный пункт Павловка.
"В результате упорных боёв армия РФ полностью освободила Павловку в ДНР, заявили в Минобороны", - говорится в сообщении.
Также сообщалось, что российские войска отбили атака украинских соединений сразу на нескольких направлениях.
Опубликовано: Николай Скира