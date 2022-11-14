Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Павловки в ДНР

Российские войска полностью заняли населенный пункт Павловка на территории ДНР.

Российское оборонное ведомство во время брифинга 14 ноября сообщило о ходе боев в районе Донецкой народной республики.

По заявлению Министерства обороны, в ходе боев российскими подразделениями был полностью взят под контроль населенный пункт Павловка.

"В результате упорных боёв армия РФ полностью освободила Павловку в ДНР, заявили в Минобороны", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что российские войска отбили атака украинских соединений сразу на нескольких направлениях.