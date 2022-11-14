Макрон пообещал позвонить Владимиру Путину после саммита G20
2022-11-14 16:03
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжит общение со своим российским коллегой Владимиром Путиным, который отсутствует на саммите G20 на Бали, и позвонит ему после этой встречи, сообщил Елисейский дворец в понедельник (14 ноября).
«Существует череда напряженности и изоляции (..), что является одной из причин выбора Владимиром Путиным не приезжать, но Глава государства продолжит дискуссию с ним, и позвонит после саммита G20», — сообщили в Елисейском дворце.
Отсутствие Путина на саммите «Большой двадцатки» мировые лидеры расценили по-разному.
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил сегодня, что именно Путин виноват в тех бедах, которые сегодня обрушились на западный мир от энергетического кризиса, до инфляции и стагнации экономики.
Опубликовано: Тарас Медведев