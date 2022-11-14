Минобороны РФ: войска России полностью освободили Павловку в ДНР
2022-11-14 17:28
Министерство обороны России сообщило о полном освобождении Павловки в Донецкой Народной республике.
14 ноября пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации генерал-лейтенант Игорь Конашенков публично заявил, что российские войска смогли установить полный контроль над Павловкой в ДНР по итогам ожесточённых боёв с украинскими военными, дислоцированными в регионе.
Неделей ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщал, что Павловка освобождена лишь на 90 процентов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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