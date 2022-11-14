Минобороны РФ: войска России полностью освободили Павловку в ДНР

Министерство обороны России сообщило о полном освобождении Павловки в Донецкой Народной республике.

14 ноября пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации генерал-лейтенант Игорь Конашенков публично заявил, что российские войска смогли установить полный контроль над Павловкой в ДНР по итогам ожесточённых боёв с украинскими военными, дислоцированными в регионе.

Неделей ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщал, что Павловка освобождена лишь на 90 процентов.