Диверсионную группу ВСУ прошедшую обучение в Европе задержали под Белгородом

В Белгородской области задержали диверсионно-разведывательную группу Украины.

14 ноября ряд отечественных СМИ сообщили о том, что группу украинских диверсантов задержали в Белгородской области, они прошли подготовку на территории одной из европейских стран.

Сообщается, что украинская диверсионно-разведывательная группа состояла из трех человек, у одного из подозреваемых нашли поддельные документы и оружие, которое есть на вооружении у ВСУ.