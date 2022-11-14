Диверсионную группу ВСУ прошедшую обучение в Европе задержали под Белгородом
2022-11-14 17:31
В Белгородской области задержали диверсионно-разведывательную группу Украины.
14 ноября ряд отечественных СМИ сообщили о том, что группу украинских диверсантов задержали в Белгородской области, они прошли подготовку на территории одной из европейских стран.
Сообщается, что украинская диверсионно-разведывательная группа состояла из трех человек, у одного из подозреваемых нашли поддельные документы и оружие, которое есть на вооружении у ВСУ.
Опубликовано: Елена Калиновская
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