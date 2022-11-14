В Херсоне Зеленский высказался о высокой цене боевых действий за город

Президент Украины, находясь в Херсоне, заявил о больших потерях, понесенных в боях за город.

В Херсоне, который 11 ноября оставили российские войска, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери, в результате боевых действий за город огромны.

"Никто ничего просто так не отдает. Цена этой войны невероятно высока. Много погибших, раненных и больных", - сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что после возвращения Херсона, Украина продолжает "шаг за шагом", продолжает брать под контроль занятые российскими войсками территории.