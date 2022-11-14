РИА Новости: ВСУ не разрешают жителям Херсона уехать из города
2022-11-14 20:11
Журналисты издания "РИА Новости" утверждает, что украинские военные насильно удерживают мирных жителей в Херсоне.
В понедельник военные корреспонденты информагентства "РИА Новости" пообщались с жительницей населённого пункта Алёшки, которая утверждает, что солдаты вооружённых сил Украины не выпускают жителей из Херсона, которые хотят покинуть город из-за страха вероятного преследования со стороны Киева.
По словам женщины, сегодня она пришла на пристань, чтобы встретить близких, которые должны были приплыть на лодке, однако ВСУ не выпустили их из Херсона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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