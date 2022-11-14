РИА Новости: ВСУ не разрешают жителям Херсона уехать из города

Журналисты издания "РИА Новости" утверждает, что украинские военные насильно удерживают мирных жителей в Херсоне.

В понедельник военные корреспонденты информагентства "РИА Новости" пообщались с жительницей населённого пункта Алёшки, которая утверждает, что солдаты вооружённых сил Украины не выпускают жителей из Херсона, которые хотят покинуть город из-за страха вероятного преследования со стороны Киева.

По словам женщины, сегодня она пришла на пристань, чтобы встретить близких, которые должны были приплыть на лодке, однако ВСУ не выпустили их из Херсона.