Генсек ООН Гуттериш хочет встретиться с Лавровым на Бали

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что Антониу Гуттериш хотел бы встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите G20 на Бали.

Хак уточнил, что никаких договоренностей по этому поводу нет, но Гуттериш выразил такое желание.

Вместе с тем договоренности по поводу встречи генерального секретаря ООН с Джо Байденом пока тоже отсутствуют.

Саммит стран «Большой двадцатки» состоится 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии.