Генсек ООН Гуттериш хочет встретиться с Лавровым на Бали
2022-11-14 21:25
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что Антониу Гуттериш хотел бы встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на саммите G20 на Бали.
Хак уточнил, что никаких договоренностей по этому поводу нет, но Гуттериш выразил такое желание.
Вместе с тем договоренности по поводу встречи генерального секретаря ООН с Джо Байденом пока тоже отсутствуют.
Саммит стран «Большой двадцатки» состоится 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии.
Опубликовано: Светлана Репина