МВД Беларуси усиливает меры безопасности в 14 районах у границы с Украиной
2022-11-15 00:31
Глава МВД Беларуси Иван Кубраков сообщил об усилении мер безопасности в 14 районах республики, расположенных у границы с Украиной.
По его словам, это касается некоторых районов Гомельской и Брестской областей.
Кубраков сообщил, что в указанных районах работают наряды милиции и дополнительные специальные подразделения.
Он пояснил, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан.
Опубликовано: Светлана Репина
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
После «песнопений о России» священника Киево-Печерской лавры отстранили от богослужений
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Арестович заявил о захвате города Олешки на левом берегу Днепра
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20