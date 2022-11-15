МВД Беларуси усиливает меры безопасности в 14 районах у границы с Украиной

Глава МВД Беларуси Иван Кубраков сообщил об усилении мер безопасности в 14 районах республики, расположенных у границы с Украиной.

По его словам, это касается некоторых районов Гомельской и Брестской областей.

Кубраков сообщил, что в указанных районах работают наряды милиции и дополнительные специальные подразделения.

Он пояснил, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан.