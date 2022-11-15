Глава ВСУ Залужный: Армия Украины не примет никаких переговоров с Россией
2022-11-15 01:01
Командующий Вооруженными силами Украины Залужный прокомментировал переговоры с Россией.
Командующий Вооруженными силами Украины генерал Залужный высказался о перспективах мирных переговоров с Российской Федерацией.
По словам Залужного, армия страны не примет никаких переговоров о мире с Россией.
"Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений", - заявил генерал Залужный.
При этом интересно, что президент страны Владимир Зеленский заявлял о готовности к переговорам в случае вывода войск РФ из Украины.;
Опубликовано: Николай Скира
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