Глава ВСУ Залужный: Армия Украины не примет никаких переговоров с Россией

Командующий Вооруженными силами Украины Залужный прокомментировал переговоры с Россией.

Командующий Вооруженными силами Украины генерал Залужный высказался о перспективах мирных переговоров с Российской Федерацией.

По словам Залужного, армия страны не примет никаких переговоров о мире с Россией.

"Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений", - заявил генерал Залужный.

При этом интересно, что президент страны Владимир Зеленский заявлял о готовности к переговорам в случае вывода войск РФ из Украины.;