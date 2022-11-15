Арестович: ВСУ начали наступление на левом берегу Днепра

Алексей Арестович сообщил, что украинские войска начали наступать на левом берегу Днепра.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович высказался о наступлении Вооруженных сил страны в Херсонской области.

По словам Арестовича, которые приводят украинские телеграм-каналы, войска взяли под контроль населенный пункт Олешки на левом берегу Днепра.

Напомним, что ранее российское командование приняло решение об отводе подразделений из Херсона на левый берег Днепра для занятия новой линии обороны.

Отметим, что на данный момент информации от российской стороны по данному вопросу нет.