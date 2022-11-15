Politico: заявление Милли о неспособности ВСУ победить Россию разозлило Киев

Издание Politico утверждает, что администрация Киева негативно отреагировала на слова представителя Пентагона Марка Милли о невозможности победы Украины в конфликте с РФ.

15 ноября газета Politico сообщила, что глава комитета штабов вооружённых сил США Марк Милли накануне посетил экономический форум в Нью-Йорке, где публично заявил о том, что армия Украины не сможет одолеть Россию на поле боя, ввиду чего Киев должен воспользоваться возможной зимней паузой в боевых действиях для возобновления переговоров с Москвой.

По данным Politico, слова Милли разозлили киевский режим, ввиду чего официальным представителям Вашингтона пришлось отметить, что украинские политики не обязаны начать переговоры с Россией именно зимой, а сами Соединённые Штаты не станут препятствовать достижению целей Украины военными методами.