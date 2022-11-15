Глава ВСУ Залужный заявил о нежелании Украины вести переговоры с Россией

APS
2022-11-15 03:04

Главнокомандующий украинскими вооружёнными силами Валерий Залужный исключает возобновление переговоров между Киевом и Москвой.

Во вторник главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный провёл плановые телефонные переговоры с командующим штабами армий Соединённых Штатов, где сообщил ему, украинские войска не принимают любых попыток возобновления мирных переговоров между Киевом и Москвой, хотя ранее Владимир Зеленский утверждал о желании восстановить переговорный процессу.

Примечательно, что журналисты издания Politico заявили о том, что Милли предложил правительству и Госдепу США повлиять на власти Украины с целью начала переговоров с Россией.

Опубликовано: Ткачёв Андрей