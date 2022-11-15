Макрон попросил Си призвать Путина «вернуться за стол переговоров»

Эммануэль Макрон попросил своего китайского коллегу Си Цзиньпина убедить президента России вернуться за «стол переговоров», сообщает Елисейский дворец во вторник, 15 ноября.

«Он просит, чтобы Китай способствовал отправке послания президенту Путину, чтобы избежать эскалации и вернуться за стол переговоров», — отметили в представительстве французского президента.

Президент Франции также призвал своего китайского коллегу объединить силы против войны на Украине, подчеркнув, что «стабильность в мире также в интересах Китая».

«Необходимо объединить наши силы, чтобы ответить, как на основные международные вызовы… (изменения климата – ред.), так и на международные кризисы, такие как война на Украине», — отметил Макрон начале двусторонней встречи на полях саммита G20 на Бали.

Китай не осуждает российское наступление на Украине, начатое 24 февраля, и по-прежнему очень неохотно, как и многие южные страны, включая Индонезию, критикует Москву, в том числе на саммите G20.

Однако ожидается, что G20 выпустит коммюнике, в котором большинство членов группы решительно осудят наступление России на Украине, заявил во вторник высокопоставленный представитель США.

