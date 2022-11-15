Власти Херсонской области опровергли выход ВСУ на левый берег Днепра

В администрации Херсонской области назвали фейком, информацию о выходе украинской армии на левый берег Днепра.

Информация о выходе подразделений украинской армии на левый берег Днепра и захвате города Алешки не соответствует действительности, заявили в администрации Херсонской области.

"Заявления украинской стороны о захвате города не соответствует действительности. Обстрелы населенного пункта ведутся, но никаких украинских войск там нет", - говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на администрацию области.

Ранее мэр города Евгений Рыщук в своем аккаунте в Facebook поздравил город Алешки с "возвращением домой", Позже пост был удален.