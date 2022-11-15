Пентагон предупреждает, что российские войска закрепились на восточном берегу Днепра

Министерство обороны США предупредила ВСУ, что российские войска серьезно закрепились на противоположном восточном берегу Днепра после того, как Украина вернула Херсон.

Десятки тысяч российских солдат находятся на восточном берегу реки, отметил высокопоставленный представитель Пентагона.

«Наша текущая оценка такова, что они намерены держать эту территорию под своим контролем», - конкретизировал он.

«На восточном берегу Днепра русские держат большую часть Херсонщины», - сообщает AFP со ссылкой на источники в Пентагоне.

Киевский режим надеется на дальнейшие поставки западных вооружений, которые сможет использовать для позиционных боев.