Пентагон предупреждает, что российские войска закрепились на восточном берегу Днепра
Министерство обороны США предупредила ВСУ, что российские войска серьезно закрепились на противоположном восточном берегу Днепра после того, как Украина вернула Херсон.
Десятки тысяч российских солдат находятся на восточном берегу реки, отметил высокопоставленный представитель Пентагона.
«Наша текущая оценка такова, что они намерены держать эту территорию под своим контролем», - конкретизировал он.
«На восточном берегу Днепра русские держат большую часть Херсонщины», - сообщает AFP со ссылкой на источники в Пентагоне.
Киевский режим надеется на дальнейшие поставки западных вооружений, которые сможет использовать для позиционных боев.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Михеева пожаловалась, что из-за приостановки шоу Вечерний Ургант, соведущей которого она являлась, осталась без денег
Соведущая Ивана Урганта и Егора Хрусталева в шоу "Вечерний Ургант" Алла Михеева пожаловалась, что из-за того, что проект "заморожен", у нее возникли финансовые трудности.Подробнее...
-
Bloomberg: Россия одержала «риторическую победу» на G20
Кадыров рассказал, что свыше 20 тыс. чеченских бойцов принимают участие в СВО
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины
Песков: Украина не хочет и не может вести переговоры
МИД КНР: Китай против исключения России из G20