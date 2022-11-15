Европейский союз утвердил выделение ещё €16 миллионов для ВСУ
2022-11-15 14:29
Евросоюз утвердил выделение ещё €16 миллионов из Европейского фонда мира для ВСУ.
15 ноября пресс-служба Совета Европейского союза сообщила о выделении ещё €16 миллионов из Европейского фонда мира на снабжение боеприпасами, военной техникой и платформами, предназначенными для доставки летальной силы, а также транспортировку, хранение, техническое обслуживание и ремонт оборудования для Вооружённых сил Украины.
Отмечается, что данная программа помощи украинской армии, которая дополнит взносы ЕС для Украины в рамках Европейского фонда мира, которые сейчас составляют более 3 миллиардов евро, рассчитана на два года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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