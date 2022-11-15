Благодаря поправкам в Положение о прохождении службы в ВС России в ДНР смогут приехать 100 тысяч северокорейских строителей
Указ президента России разрешил Минобороны призывать на службу иностранных граждан, что сдвинуло с мертвой точки запросы об оказании помощи России в районе проведения СВО.
Напомним, что указ Путина внес поправки в Положение о прохождении службы в ВС РФ. Теперь Минобороны может нанимать иностранцев на любые должности.
«Лично мы ожидаем 100 тысяч граждан КНДР, которые давно хотят, судя по публикациям в СМИ, стать военными строителями МО РФ, и помогать восстанавливать разрушенный войной Донбасс», — сообщили в 105-м стрелковом полку Народной милиции ДНР.
В начале СВО донбасские СМИ сообщали, что граждане Северной Кореи хотели бы помочь дружескому российскому народу в восстановлении разрушенных за восемь лет войны районов ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Тарас Медведев
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