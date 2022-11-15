Глава МИД РФ Лавров завершил работу на саммите G20 и покинул Бали
2022-11-15 17:08
Министр иностранных дел РФ Сергей лавров завершил свою работу на саммите G20 и покинул индонезийский остров Бали.
15 ноября новостное агентство РИА, со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров завершил свою программу на саммите G20 на Бали.
Отмечается, что Лавров улетел с индонезийского острова Бали по итогам первого дня саммита «Большой двадцатки», который официально завершится завтра, 16 ноября 2022 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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