Лавров покинул саммит G-20 до завершения и принятия итоговой декларации
2022-11-15 17:48
Министр иностранных дел России Сергей Лавров покинул саммит G-20 во вторник до окончания встречи и официального принятия итоговой декларации. Самолет с российской делегацией вылетел с индонезийского острова Бали вечером по местному времени.
Лавров представлял президента России Владимира Путина, который, по данным Кремля, не смог приехать на Бали из-за нехватки времени.
Во вторник главный российский дипломат провел многочисленные переговоры и встречи. Он также сообщил, что окончательное заявление практически готово. Лавров сказал, что в нем изложены взгляды Запада и России на войну в Украине.
По информации российского государственного телевидения, отъезд министра уже был запланирован на вечер вторника.
Опубликовано: Тарас Медведев
Bloomberg: Россия одержала «риторическую победу» на G20
Пять мегаполисов Украины остались без света после массированной атаки ВКС России
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины
Соседов спрогнозировал будущее Агутина и SHAMAN на российской сцене
МИД КНР: Китай против исключения России из G20