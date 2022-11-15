Лавров покинул саммит G-20 до завершения и принятия итоговой декларации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров покинул саммит G-20 во вторник до окончания встречи и официального принятия итоговой декларации. Самолет с российской делегацией вылетел с индонезийского острова Бали вечером по местному времени.

Лавров представлял президента России Владимира Путина, который, по данным Кремля, не смог приехать на Бали из-за нехватки времени.

Во вторник главный российский дипломат провел многочисленные переговоры и встречи. Он также сообщил, что окончательное заявление практически готово. Лавров сказал, что в нем изложены взгляды Запада и России на войну в Украине.

По информации российского государственного телевидения, отъезд министра уже был запланирован на вечер вторника.