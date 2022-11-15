Нацизм жив: Захарова одной фразой ответила на решение немцев о разделении захоронений советских солдат
2022-11-15 18:05
Немецкая газета Zeit сообщила о решении Комиссии по военным захоронениям Гамбурга разделить останки советских солдат, погибших на территории Германии в годы Великой Отечественной войны, на русских и украинцев.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с «Народными Новостями» прокомментировала инициативу немецкой стороны.
«Это говорит о том, что нацизм жив. И с ним надо бороться», — заявила она.
Опубликовано: Антон Райт
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