Немецкая газета Zeit сообщила о решении Комиссии по военным захоронениям Гамбурга разделить останки советских солдат, погибших на территории Германии в годы Великой Отечественной войны, на русских и украинцев.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с «Народными Новостями» прокомментировала инициативу немецкой стороны.

«Это говорит о том, что нацизм жив. И с ним надо бороться», — заявила она.