Спикер воздушных сил ВСУ Игнат: ВС РФ выпустили около 100 ракет по территории Украины
Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сегодня ВС РФ выпустили около 100 ракет по территории Украины.
Спикер командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что сегодня, 15 ноября 2022 года, служащие Вооружённых сил РФ якобы выпустили около 100 ракет Х-101 и Х-555 по украинской территории, поразив ряд объектов критической инфраструктуры страны.
В настоящее время пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации не опубликовала официальное заявление касательно поражения ряда объектов украинской энергетики.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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