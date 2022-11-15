Спикер воздушных сил ВСУ Игнат: ВС РФ выпустили около 100 ракет по территории Украины

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что сегодня ВС РФ выпустили около 100 ракет по территории Украины.

Спикер командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что сегодня, 15 ноября 2022 года, служащие Вооружённых сил РФ якобы выпустили около 100 ракет Х-101 и Х-555 по украинской территории, поразив ряд объектов критической инфраструктуры страны.

В настоящее время пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации не опубликовала официальное заявление касательно поражения ряда объектов украинской энергетики.