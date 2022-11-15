ВС РФ поразили здание Генштаба ВСУ и оперативного командования в Киеве

Российские военные, предположительно, нанесли удары по зданию Генштаба ВСУ и оперативного командования в Киеве.

15 ноября Telegram-канал «Главное в Мелитополе» сообщил о том, что служащие российской армии нанесли удар по зданию Генерального штаба Вооружённых сил Украины и оперативного командования в центре Киева.

На данный момент официальной информации о «прилётах» со стороны России нет, однако глава Офиса президента Украины Ермак заявил, что новые удары ВС РФ по украинской инфраструктуре были нанесены в ответ на речь Владимира Зеленского на саммите G20.