Минобороны Беларуси опровергло слухи о подготовке к мобилизации в стране

В Минобороны Беларуси прокомментировали информацию якобы начале подготовки к проведению мобилизации в стране.

15 ноября пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале заявила о том, что закупка военными комиссариатами различных форм, бланков и другой формализованной печатной продукции является стандартной ежегодной процедурой, обеспечивающей плановую работу комиссариатов и никак не связана с мобилизационными мероприятиями.

В белорусском оборонном ведомстве также сообщили о проведении плановой проверки учётных данных военнообязанных, которая проводится до конца текущего года по повесткам через военкоматы.