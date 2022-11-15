Минобороны Беларуси опровергло слухи о подготовке к мобилизации в стране
В Минобороны Беларуси прокомментировали информацию якобы начале подготовки к проведению мобилизации в стране.
15 ноября пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале заявила о том, что закупка военными комиссариатами различных форм, бланков и другой формализованной печатной продукции является стандартной ежегодной процедурой, обеспечивающей плановую работу комиссариатов и никак не связана с мобилизационными мероприятиями.
В белорусском оборонном ведомстве также сообщили о проведении плановой проверки учётных данных военнообязанных, которая проводится до конца текущего года по повесткам через военкоматы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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