Гладков: два человека погибли при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что два человека погибли в результате обстрела украинскими военными города Шебекино.

Во вторник вечером, 15 ноября 2022 года, губернатор белгородской области РФ Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о последствиях вечернего обстрела служащими Вооружённых сил Украины города Шебекино.

Гладков заявил, что по предварительной информации при обстреле со стороны Украины погибли два жителя Шебекино, ещё три человека получили ранения различной степени тяжести.