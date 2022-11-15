ВСУ обстреляли село Шебекино в Белгородской области, убив двух человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о жертвах в результате обстрела российского села Шебекино.

Вечером 15 ноября губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где публично заявил, что солдаты вооружённых сил Украины обстреляли из артиллерии приграничный военный городок Шебекино.

По словам Гладкова, в результате очередного украинского обстрела на территории Шебекино скончалось не менее двух мирных граждан Российской Федерации. Также Вячеслав Гладков отмечает, что обстрел ВСУ привёл к ранениям трёх жителей деревни, который находятся под присмотров медиков.