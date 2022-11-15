ВСУ обстреляли село Шебекино в Белгородской области, убив двух человек
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о жертвах в результате обстрела российского села Шебекино.
Вечером 15 ноября губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где публично заявил, что солдаты вооружённых сил Украины обстреляли из артиллерии приграничный военный городок Шебекино.
По словам Гладкова, в результате очередного украинского обстрела на территории Шебекино скончалось не менее двух мирных граждан Российской Федерации. Также Вячеслав Гладков отмечает, что обстрел ВСУ привёл к ранениям трёх жителей деревни, который находятся под присмотров медиков.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Нацизм жив: Захарова одной фразой ответила на решение немцев о разделении захоронений советских солдат
Немецкая газета Zeit сообщила о решении Комиссии по военным захоронениям Гамбурга разделить останки советских солдат, погибших на территории Германии в годы Великой Отечественной войны, на русских и украинцев.Подробнее...
-
Bloomberg: Россия одержала «риторическую победу» на G20
Кадыров назвал реалистичные условия для проведения переговоров между Москвой и Киевом
Politico: Госдеп США готовит основу для переговоров России и Украины
Майоркас: Иран может готовить военные операции на территории США
МИД КНР: Китай против исключения России из G20