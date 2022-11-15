Пентагон отказался задействовать 5 статью НАТО после падения ракет в Польше

Пресс-служба американского Пентагона утверждает, что применение пятой статьи Североатлантического альянса против России после падения ракет на польской территории было бы преждевременным.

15 ноября Министерств обороны Соединённых Штатов сообщило, что НАТО не имеет право задействовать пятую статью альянса в отношении России после падения ракет в Польше, поскольку на текущий момент ещё не установлено, какая страна атаковала польские территории, что спровоцировало гибель двоих поляков.

По данным польских СМИ, представители НАТО в Брюсселе заверили, что реакция Североатлантического альянса на инцидент в Польше будет зависеть от заявление Варшавы о том, кому принадлежат упавшие ракеты.