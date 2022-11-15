Пентагон не подтвердил падение российских ракет в Польше

Официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер сообщил, что у Пентагона нет информации, подтверждающей падение двух российских ракет в Польше.

Во время бифинга он отметил, что Пентагон продолжает изучать ситуацию, но пока не располагает соответствующими данными.

Райдер сказал, что на данном этапе нельзя допускать спекуляций при отсутствии фактов.

Ранее польские СМИ сообщили, что в результате падения российских ракет на территории Польши погибло два человека.