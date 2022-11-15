Минобороны России: Заявления о падении российских ракет в Польше являются провокацией

Ученые назвали самые полезные свойства огурцов

Многие часто используют их в кулинарии, подают в качестве отдельной нарезки или добавляют в салаты. Кроме этого, многие делают зимние заготовки этих овощей, чтобы в холодный вечер достать банку ароматных и хрустящих огурчиков к столу.

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