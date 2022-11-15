Минобороны России: Заявления о падении российских ракет в Польше являются провокацией
2022-11-15 23:04
Российское Минобороны ответило на заявления о том, что ракеты РФ упали в Польше.
В Минобороны России назвали провокацией заявления польских средств массовой информации о падении в стране российских ракет.
Оборонное ведомство Российской Федерации заявило, что войска не наносили удары по целям вблизи границы Украины и Польши.
"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки", - заявили в Минобороны.
Опубликовано: Николай Скира