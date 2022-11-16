Рогов: ВСУ готовятся к наступлению на Запорожскую область
2022-11-16 02:16
Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят наступление на Запорожскую область.
По его словам, попытка наступления состоится до конца нынешнего года, во второй половине ноября или в декабре.
Рогов отметил, что вероятность активизации боевых действий на запорожском направлении очень велика.
При этом он уточнил, что для заморозки конфликта необходимо нанести украинским военным серьезный урон.
Опубликовано: Светлана Репина
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