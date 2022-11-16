Макрон заявил о готовности поддержать расследование инцидента с падением ракет в Польше

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявил, что готов поддержать расследование инцидента с падением ракет.

Макрон написал в Twitter, что выразил Моравецкому солидарность и пообещал поддержку Франции.

В деревне Пшеводув в Польше упали две ракеты, что привело к гибели двух человек.

Польша заявила, что привлечет международных экспертов к расследованию инцидента.