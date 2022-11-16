Макрон заявил о готовности поддержать расследование инцидента с падением ракет в Польше
2022-11-16 02:42
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявил, что готов поддержать расследование инцидента с падением ракет.
Макрон написал в Twitter, что выразил Моравецкому солидарность и пообещал поддержку Франции.
В деревне Пшеводув в Польше упали две ракеты, что привело к гибели двух человек.
Польша заявила, что привлечет международных экспертов к расследованию инцидента.
Опубликовано: Светлана Репина
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Макрон заявил о готовности поддержать расследование инцидента с падением ракет в Польше
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