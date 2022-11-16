Остин : Пентагон будет защищать Польшу и НАТО
Глава Пентагона Остин заверил своего польского коллегу в решимости защищать Польшу и НАТО.
16 ноября утром РИА Новости сообщили, что глава Пентагона Ллойд Остин сообщил на своей странице в Twitter, что в телефонном разговоре с польским вице-премьером, министром национальной обороны Мариушем Блащаком заверил его в решимости Вашингтона защищать Польшу и НАТО.
В сообщении говорится, что министры обороны США и Польши договорились плотно координировать работу с союзниками по НАТО относительно следующих шагов.
15 ноября вечером польские СМИ сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув Любленского воеводства на востоке Польши, два человека погибли, в дальнейших заявлениях властей речь шла уже об одной ракете, однако польский МИД заявил, что ракета была российского производства, а президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, кому она принадлежала.
Опубликовано: Елена Калиновская
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