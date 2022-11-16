ВСУ взорвали нефтебазу в посёлке Стальной Конь Орловской области

Пугачева и Галкин уже 21 год вместе: 15 ноября они отметили годовщину со дня знакомства

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин познакомились 21 год назад. Артист не смог прибыть к супруге в Израиль в этот день, так как находится на гастролях, но не забыл прислать возлюбленной букет ее любимых роз.

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