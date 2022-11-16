ВСУ взорвали нефтебазу в посёлке Стальной Конь Орловской области
Орловский губернатор Андрей Клычков заявил, что украинский беспилотник взорвал нефтебазу в посёлке Стальной Конь.
16 ноября губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что украинский беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы в посёлке Стальной Конь.
Клычков уточнил, что в результате инцидента, который произошёл в российском посёлке около 4 часов утра, жертв и пострадавших нет, на месте взрыва работают оперативные службы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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