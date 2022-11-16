Шольц призвал не делать поспешных выводов после падения ракеты в Польше
Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что обвинять Россию в падении ракеты на территории Польши было бы преждевременно.
Днём среды канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что сегодня стартует заседание министров стран НАТО, вызванных в связи с тем, что Варшава активировала четвёртую статью устава Североатлантического альянса о созыве срочного совещания после падения ракеты на собственной территории.
По словам Шольца, сейчас нельзя делать однозначные выводы о том, что упавшая в Польше ракета является российской. Аналогичное мнение выразил президент Турции Тайип Эрдоган, который уверен, что Москва не имеет отношения к инциденту.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Режиссер Ералаша Белостоцкий, отбывающий наказание по статье о педофилии, добился уменьшения срока
Режиссер юмористического журнала "Ералаш" Илья Белостоцкий в 2020 году был осужден по статье о совращении несовершеннолетних на 14 лет. Его адвокат добился снижения срока отбывания наказания до 6, 5 лет.Подробнее...
Медведев: упавшие в Польше ракеты — это подготовка Запада к мировой войне
Сийярто: прокачка по «Дружбе» в Венгрию остановлена из-за повреждения станции
Associated Press: ракета, упавшая в Польше, была выпущена Украиной
Шольц призвал не делать поспешных выводов после падения ракеты в Польше
Моравецкий созвал заседание Совмина по безопасности из-за падения ракет в Польше