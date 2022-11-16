Шольц призвал не делать поспешных выводов после падения ракеты в Польше

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что обвинять Россию в падении ракеты на территории Польши было бы преждевременно.

Днём среды канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что сегодня стартует заседание министров стран НАТО, вызванных в связи с тем, что Варшава активировала четвёртую статью устава Североатлантического альянса о созыве срочного совещания после падения ракеты на собственной территории.

По словам Шольца, сейчас нельзя делать однозначные выводы о том, что упавшая в Польше ракета является российской. Аналогичное мнение выразил президент Турции Тайип Эрдоган, который уверен, что Москва не имеет отношения к инциденту.