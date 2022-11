Бейонсе побила рекорд по числу номинаций на «Грэмми»

Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 5 февраля. В нынешнем году на эту премию номинированы и музыканты из России.

Певица Бейонсе в этом году лидирует по количеству номинаций на американской музыкальной премии «Грэмми». Она представлена сразу в девяти категориях.

В целом музыканты будут бороться за награды в 91 номинации.

Второй в списке лидеров премии - рэпер Кендрик Ламар, он представлен в восьми номинациях. В тройку вошла также певица Адель - у нее семь категорий.

Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 5 февраля. В нынешнем году на эту премию номинированы и музыканты из России. В частности, за награду в категории "Лучшее классическое инструментальное соло" поборется пианист Даниил Трифонов.

А у дирижера Максима Емельянычева есть шанс получить статуэтку "Грэмми" за классический сольный вокальный альбом. Вместе с ним в этой номинации представлен и музыкант Кирилл Кузьмин, вместе с американцем Сашей Куком выпустивший альбом How Do I Find You.