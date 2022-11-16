Захарова: Лавров стал жертвой провокации на территории Камбоджи
2022-11-16 12:12
Представитель МИД России Мария Захарова рассказала о попытке провокации против Сергея Лаврова во время его визита в Камбоджу.
В среду сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что во время поездки в Камбоджу Сергей Лавров общался с представителями прессы, среди которых к нему подбежала некая женщина без микрофона и бейджа, который свидетельствовал бы о её принадлежности к СМИ.
По словам Захаровой, женщина достала телефон и включила некую видеозапись, пытаясь показать её Лаврову и даже дотронуться до него мобильным устройством. Мария Захарова расценила инцидент как намеренную провокацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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