Захарова: Лавров стал жертвой провокации на территории Камбоджи

Представитель МИД России Мария Захарова рассказала о попытке провокации против Сергея Лаврова во время его визита в Камбоджу.

В среду сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что во время поездки в Камбоджу Сергей Лавров общался с представителями прессы, среди которых к нему подбежала некая женщина без микрофона и бейджа, который свидетельствовал бы о её принадлежности к СМИ.

По словам Захаровой, женщина достала телефон и включила некую видеозапись, пытаясь показать её Лаврову и даже дотронуться до него мобильным устройством. Мария Захарова расценила инцидент как намеренную провокацию.