Минобороны РФ: упавшая в Польше ракета выпущена из украинской ЗРК С-300

Министерство обороны России утверждает, что российские войска не наносили ударов вблизи украинско-польской границы.

Днём 16 ноября Министерство обороны России обнародовало пресс-релиз, в рамках которого ведомство доложило, что вчера российские войска не наносили ракетных ударов по объектам, которые бы располагались возле польско-украинской границы. По данным Минобороны, самый близкий удар к Польше был нанесён за 35 километров от её госграниц.

Также в Министерстве обороны РФ отметили, что упавшая в Польше ракета является зенитным управляемым снарядом комплекса С-300, который стоит на вооружении у Украины.