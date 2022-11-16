МО РФ: войска России нанесли удары по центрам управления ВСУ вне Киева
2022-11-16 12:39
Министерство обороны России отчиталось о массированном ракетном ударе по украинской территории, совершённом 15 ноября.
Пресс-служба Минобороны России уведомляет, что в минувший вторник российские войска применили высокоточное ракетное оружие, массово поразив объекты украинской энергетики и центры военного управления вооружённых сил Украины. Вместе с тем в российском оборонном ведомстве отметили, что 15 ноября удары по Киеву не наносились.
Также в Минобороны РФ подчёркивают, что упавшая в Польше ракета принадлежит войскам Украины и была выпущена из зенитного комплекса С-300.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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