Российские военные ликвидировали установку РЛС для контрбатарейной борьбы производства США на территории Луганской Народной республики.

Сотрудник Минобороны России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг ведомства, в рамках которого сообщил, что российские войска поразили установку РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на территории ЛНР, которая произведена Соединёнными Штатами и была поставлена армии Украины.

Также Конашенков заявил, что за сутки специальной военной операции российские военные уничтожили две группы американских гаубиц M777, которые стояли на балансе ВСУ.