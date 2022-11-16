Войска России уничтожили американскую РЛС контрбатарейной борьбы в ЛНР
2022-11-16 12:52
Российские военные ликвидировали установку РЛС для контрбатарейной борьбы производства США на территории Луганской Народной республики.
Сотрудник Минобороны России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг ведомства, в рамках которого сообщил, что российские войска поразили установку РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 на территории ЛНР, которая произведена Соединёнными Штатами и была поставлена армии Украины.
Также Конашенков заявил, что за сутки специальной военной операции российские военные уничтожили две группы американских гаубиц M777, которые стояли на балансе ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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